Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transfer şampiyonu olarak nitelenen Fenerbahçe’nin millî ara öncesi oynayacağı ilk dört maç “kolay fikstür” olarak değerlendirilmişti. Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Rizespor’a misafir olarak başlangıç yapacak sarı-lacivertliler, sonrasında tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayan Hatayspor’u konuk edecekti. Sadece Galatasaray deplasmanı zorlu görünüyordu ve arkasından Kadıköy’de Karagümrük sınavı vardı.

İsimlere aldanmayın

Fenerbahçe ilk üç haftayı 5 puanla geçerken, Rize’yi 87’de penaltı golüyle yendi, Hatay ve Galatasaray’la berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Hatay performansıyla eleştirildi ama o rakip topladığı 7 puanla ilk 3 haftayı 5. sırada tamamladı. Hatay gibi Galatasaray da lige iyi başlamıştı ki, sarı-kırmızılı ekip de 7 puan topladı. Bu haftaki rakip Karagümrük de aynı puanda ve liderlik koltuğunda oturmakta. Erol Bulut da tam bu konuda uyarı yaptı.

Kazanmak zorundayız

Erol Hoca, “Ligde kolay maç, zayıf rakip yok. Takım olanlar, iyi mücadele edenler kazanacak. Bu yüzden karşınızdakinin kim olduğuna bakmadan, Fenerbahçe olduğunuzu unutmadan, oyun disiplininden kopmadan savaşmak mecburiyetindeyiz” ifadesinde bulundu. Karagümrük maçının çok ciddi bir sınav olduğunu vurgulayan Bulut “Galatasaray karşısında önemli bir duruş sergiledik. Ama bunu anlamlı kılmak, millî araya rahat girmek için kazanmak zorundayız” ikazında bulundu.

İki taze aday var

Samatta’nın yanına bir golcü daha almakta kararlı olan Fenerbahçe’nin gündemine iki yeni isim geldi. Bonservisi elinde olan Papiss Cisse’nin istediği rakamı yüksek bulan sarı-lacivertliler, Avusturya ekibi LASK Linz’den Marko Raguz ile Fransa temsilcisi Chamois Niort’tan İbrahim Sissoko’yla ilgileniyor.

Frey gitti sıradaki kim?

Hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de ekonomik açıdan rahatlamak isteyen F.Bahçe, Michael Frey'de muradına kavuştu. İsviçreli oyuncu 1 yıllığına Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiralandı. Sarı-lacivertliler, Rodrigues, Dirar ve Serdar’ı da elden çıkarmak ve kavuşulacak limit rahatlığıyla son transferlere yönelmek istiyor.

Gümrük İKAZı

Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Salonda çalışan Frey dışında tam kadro çalışan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut oyuncularına “Ligin yenileri çok iyi başladı. Hatay maçında gördük. Çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Savunma oturuyor

Fenerbahçe bu sezon beşi hazırlık olmak üzere oynadığı sekiz maçın sadece üçünde gol yedi. Sarı-lacivertliler, beş maçta kaleye duvar ördü. Ligde sadece Rize’den bir gol yiyen Fenerbahçe, hazırlık döneminde Alanya’dan bir, Karagümrük’ten de iki gol yedi.

Meydan okuma!

İdmanlardaki hırsıyla dikkati çeken Samatta başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini söyledi. “Şampiyon olmak için büyük resmi görmelisiniz” diyen Tanzanyalı “Olay kazanmak ya da kaybetmek değil her gün daha fazla çalışmak, mücadelenin içinde kalmak ve meydan okumak” ifadelerini kullandı.

KRİZ BÜYÜYOR

Ya kal ya dön

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Garry Rodrigues, 2 milyon avroluk yıllık ücretinin aynen ödenmesi arzusuyla Olimpiakos’a gitme hevesindeydi. Bu rakamın yarısını El İttihad ödüyordu. Arap ekibi, oyuncuya ya Fenerbahçe’de kalmasını ya da 1,5 milyon avro yıllık ücretle geri dönmesini söyledi. Olimpiakos’a gitmesi hâlinde hiçbir ödeme alamayacağı belirtilen oyuncu tercihini Fenerbahçe’den yana kullanmak istiyor.

Eliasson hamlesi

Kanat arayışındaki Fenerbahçe, Diego Perotti için Roma’yla flörtü askıya aldı. Arjantinli yıldızla görüşen sarı-lacivertliler, oyuncuyla anlaşırsa İtalyanlarla masaya oturacak. Bu arada Bristol City’nin İsveçli sol açığı Niclas Eliasson için girişim başladı. Yirmi dört yaşındaki İsveçli için 3 milyon avroluk teklif yapıldı.

YİNE DESTEK ÇIKTI

Koç’tan bir sponsorluk daha

Fenerbahçe Kulübü, Koç Topluluğu Şirketleri'nden Pürsu ile su tedarikini sağlamak üzere anlaşma imzaladı. Takımın yeni transferlerinden Jose Sosa, su şişesiyle maharetlerini sergiledi.