Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş uzun süredir uğraştığı sağ bek transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın özellikle transfer edilmesini istediği Sporting Lizbon forması giyen 24 yaşındaki Fransız oyuncunun bir yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Rosier, ardından imza atacak. Sporting Lizbon’un geçen sezon Dijon’dan transfer ettiği genç futbolcu, ilk sezonunda daha çok yedek kulübesinde beklerken ligde dokuz, Avrupa’da ise dört maçta forma şansı buldu.

Hızlı ve hücumcu

Rosier’in transferini ısrarla isteyen Sergen Yalçın’ın, 24 yaşındaki oyuncunun transferinden önce yönetime verdiği raporda çok olumlu ifadeler kullandığı öğrenildi. Rosier’in, Sporting Lizbon’un geniş kadrosu sebebiyle ilk yılında zorlandığını belirten Yalçın “Hücumcu yönü de kuvvetli ve çok hızlı olan bir oyuncu. Şu anda aradığımız bütün özelliklere sahip. Bu sezonki transferlerimiz arasında en isabetlilerinden biri olacağından şüphem yok” deyince yönetim harekete geçerek transferi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ÇEBİ:

Güneşli günler yakın

∂ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin ekim ayı sayısında umut dağıttı. Takımının uyum problemini aşmak için zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Çebi “Elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağımızdan ve güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın” dedi.