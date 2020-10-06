Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Önce Rangers önünde Avrupa'ya veda, ardından ligde alınan Kasımpaşa mağlubiyeti, G.Saray'da olumlu başlayan sezonu bir anda tersine çevirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte dün zirve vardı. Özellikle Rangers maçı sonrası transfer yapılamadığından şikayet eden Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la bir araya geldi ve transfer konusu masaya yatırıldı.

Ocakta bakarız

Yapılan görüşmelerde Fatih Terim'in, "Panikle transfer yapmayalım. Bu kadro bizi ocak ayına kadar götürür. Artık ondan sonrasına, o günün şartlarıyla sakin bakarız" sözlerini kullandığı öğrenildi. Mali şartların da konuşulduğu toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin de aynı fikirde olduğu görüşme sonrası, ligin devre arasına kadar takıma takviye yapılmamasına karar verildi.

Giden de yok

Görüşmenin bir başka konusu da Belhanda ve Marcao'nun transferleriydi. Daha önce Roma'nın ısrarla istediği Marcao'nun kalması gerektiği yönünde görüş belirten Fatih Hoca'nın bu isteği kabul edilirken, Nice'in ilgilendiği Younes Belhanda konusunda da takımda kalması yönünde karar alındı. Böylece transferde en çok ismi geçen iki futbolcunun da (en azından devre arasına kadar) sarı-kırmızılı formayı giymeleri kesinleşti.

BİR TEK ETEBO

Transferde karne tatsız

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray bonservisi elinde olan tam altı oyuncu ile anlaşmıştı. Ancak bundan sonra maddi kısıtlama sebebiyle bekleyişe geçen sar-ıkırmızılılar olmazsa olmaz olarak görülen orta saha takviyesinde Etebo’dan sonra başka hamle yapamadı. Galatasaray yönetimi transferin son anlarında fırsat hamlesi çıkabilir ümidiyle geç saatlere kadar Ali Sami Yen'de toplantıda olsa da maddi şartlar sebebiyle somut bir adım atılamadı.

Muslera askıda

Galatasaray'da, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı ve Ozornwafor ile Sekidika'nın lisansı ise çıkarıldı. Terim daha önce Muslera'nın düzelme ihtimaline karşı lisansını çıkarabileceklerini söylemişti.

Terim radikal kararlar alacak

Rangers ve Kasımpaşa mağlubiyetleri sonrası Fatih Terim, ‘radikal kararlar’ almaya hazırlanıyor. En çok güvendiği isimlerin başında gelen Feghouli’nin sorumluluk almaması, ayrıca Falcao, Diagne gibi yıldızların katkı vermemeleri problemlerin tepesinde yer alıyor. Uzun lig maratonunda oyuncuların keyfi performans göstermelerini şimdiden engellemek isteyen Fatih Hoca, millî arada Oğulcan, Kerem gibi isimlerin forma savaşına hazır hâle gelmelerini istedi. Alanyaspor karşısında on birde üç dört değişikliğe gitmeye hazırlanan Hoca, böylece yıldız oyunculara mesaj vermeyi düşünüyor.

Buruk sevincin adı: Etebo

G.Saray’ın Stoke City’den kiraladığı Etebo ilk defa parçalı forma ile sahaya Kasımpaşa karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 mağlubiyet ile ayrılmasına rağmen Nijeryalı yıldız ortaya koyduğu performans ile takdir topladı. Yirmi dört yaşındaki orta saha 90 dakika sahada kalırken, yüzde 92 isabetli pas oranına ulaştı. İki top kapan, beş pas arası yapan Etebo, 16 ikili mücadelenin de 15’ini kazandı.