Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor'daki muhteşem yükselişiyle 30 yaşında A Milli Takım formasına kavuşan Efecan Karaca, dünkü Almanya mücadelesinde "atom karınca" gibi çalıştı. İlk 11'de sahaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 67. dakikada Neuhaus'a yaptığı pres sonrası topu kazandı ve karşı karşıya pozisyonda skoru 2-2 yaptı.

Milli takımdaki 3. maçında ilk golünü atan Efecan, büyük mutluluk yaşadı. A Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca, Almanya ile 3-3 berabere kalınan maçı değerlendirdi.

Efecan Karaca açıklamasında, "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık ama bizim milli takım da çok güçlü. Bu hazırlık maçı iyi bir sınav oldu. Maçın hakkı beraberlikti, müthiş mücadele gösterdik. Almanya gibi zorlu bir rakip karşısında verdiği şans için hocama teşekkür ederim" dedi.

GÖZLERİ DOLDU

Attığı golle ilgili konuşurken duygulanan ve gözleri dolan milli oyuncu açıklamasının devamında, "Milli Takım'da 3. maçım, 2. 11'im, Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı. Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum" dedi.

"RUSYA'YI YENMEK İSTİYORUZ"

Efecan Karaca, Uluslar Ligi maçları ile ilgili, "Bir an önce bu maçı unutup, dinlenip, Rusya ve Sırbistan maçlarına hazırlanacağız. Onlar resmi maç, iyi hazırlanıyoruz. Bugün iyi bir sınav verdik, iyi hazırlık maçı yaptık. İnşallah Rusya maçına kadar hazır olup, Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz" dedi.

Maçın ardından yaptığı açıklamalar sonrası Efecan Karaca, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.