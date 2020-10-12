Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dev karşılaşmayı 6-0, 6-2 ve 7-5’lik setlerle kazanan Nadal, bu zaferiyle grand slam turnuvalarının en fazla şampiyonluk yaşayan ismi (20) Roger Federer’i yakaladı. Usta raket, set kaybetmeden 4. grand slam şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı.