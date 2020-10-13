Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erol Bulut basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında içini döktü. Sorulara açık yüreklilikle cevap veren genç çalıştırıcı, henüz sezon başında şampiyon olarak gösterilmekten rahatsızlık duyduğunu vurguladı. Bulut, “Lig uzun bir maraton. Şimdiden şampiyon ilan edilmek doğru değil. İki hafta önce Galatasaray’ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu?.. Önümüzde çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır” ifadesinde bulundu.

Hak eden oynayacak

Fenerbahçe’nin ideal 11’i olmayacağını belirten Bulut “F.Bahçe’nin 11’i olacak. Uzun lig maratonunda maça göre oyuncular değişecek. Çalışan formayı alacak” dedi. “Ömer Faruk’la tecrübeli oyuncular arasında yaş dışında bir fark yok” vurgusu yapan Bulut “İsteyen, hak eden sahada olacak” diyerek forma adaletine dikkat çekti. Cisse için, “Basit fırsatlar kaçırabilir ama inanılmaz goller atar” diyen Erol Hoca, son dakika transferi Pelkas’ı da Malatya’dan beri istediğini itiraf etti.

TUFAN ÇOK DEĞERLİ

Bu Ozan'ın sezonu

∂ Vedat Muriç’i planlı olarak elden çıkardıklarını söyleyen Erol Bulut, “Ozan Tufan’ı satmayı ise aklımızın ucundan bile geçirmedik. Ozan için astronomik bir teklif gelseydi düşünebilirdik. O, bizim için çok değerli. Bu sezon onun yılı olacak” dedi.