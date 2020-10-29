Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kara Kartal’a Bernard Mensah’tan iyi haber. Gana Millî Takımı’nda koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul’a dönüşte de tablosu değişmeyen yeni transfer normale döndü. Kulüpten yapılan açıklamada orta saha oyuncusunun son testinin negatife döndüğü ve takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Mensah, görev verilmesi hâlinde pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımdaki yerini alabilecek.

Yardımlaşma şart

Eski takımı Yeni Malatyaspor’a karşı galibiyet arayacak Sergen Yalçın ise Denizlispor maçının ilk devresindeki oyunu istiyor. Rakibe önde basan ve üstünlük kuran Beşiktaş çabuk sonuca gitmiş ancak sonrasında 10 kişi kalmasının ardından zorlanmıştı. Bu bağlamda gereksiz kart konularında da oyunculara ikazlar yapıldı ve takım savunması anlamında daha dikkatli, yardımlaşmacı olunması istendi.