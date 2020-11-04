Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, Ümraniye'de bir basın toplantısın düzenledi. İzmir'deki depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajıyla sözlerine başlayan Cezayirli oyuncu "Beşiktaş'a transferimden önce bilgi aldığım insanlar oldu. Bana öncelikle taraftarlardan bahsettiler. Çok tutkulu taraftarlarımız var. Beşiktaş'tan teklif aldığımda heyecanlandım. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim" ifadelerini kullandı.

Kalmak isterim tabii

Lyon formasıyla Beşiktaş'a Dolmabahçe'de penaltıdan gol attığının hatırlatılması üzerine Ghezzal "Buraya geldiğimde o dönem de takımda olan Oğuzhan ile ilk konuştuğum şey stadın atmosferiydi. Müthiş etkilenmiştim. Isınmaya çıkarken bile tribün doluydu ve herkes ayakta bağırıyordu. Umarım taraftarlarımızla en kısa sürede buluşuruz. Sözleşmem bir yıllık kiralık. Kalmak isterim tabii ki ama bunu konuşmak için erken" dedi.

Feghouli'yi üzeceğim

G.Saray'da top koşturan vatandaşı Feghouli ile henüz buluşamadığını söyleyen Cezayirli oyuncu "Herhangi birisiyle burası hakkında konuşma ihtiyacı duymadım. Umarım derbiden sonra üzülen taraf Feghouli olur. Bu tip maçlar taraftarlar için çok önemli. Boateng ile Instagram üzerinden konuşuyoruz. Burada altı ay kaldı ama bana 'Beşiktaş'ın kralı' olduğunu söyledi. Burası hakkında kiminle konuşursam güzel şeyler söyledi" dedi.

Cengo'yu tanıyorum

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder'in başarılı olmasını istediğini söyleyen Ghezzal, "Buraya geleceğim gün tanışmıştık. İtalya'da oynarken de onu biliyordum. Çok güçlü, teknik ve hızlı bir oyuncu. Çağlar Söyüncü de Leicester City'de ona yardımcı olacaktır" dedi.

DÖRT OYUNCU DÖNDÜ

Sakatlar iyileşti

∂ Beşiktaş'ta dört oyuncunun tedavisi tamamlandı. Beşiktaş'ın son oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Dorukhan ve Welinton'un yanı sıra uzun süredir takımdan ayrı olan Hasic ile Atakan da idmanda yer aldı. Siyah-beyazlı takımda N'Koudou ve Gökhan Töre'nin tedavileri ise sürüyor.

Şampiyon olabiliriz

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu ve oyuncuların birbirlerine çabuk uyum sağladığını söyleyen Ghezzal "Yerli, yabancı ve genç oyuncular olarak bir aile gibiyiz. Birlik ruhu ve kalitemizle şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için çalışıyoruz" dedi.