Milli takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle milli takımımızın kampından ayrıldı. Geçmiş olsun Orkun Kökçü ve Mert Çetin." ifadelerine yer verildi.