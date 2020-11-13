Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle milli takımımızın kampından ayrıldı. Geçmiş olsun Orkun Kökçü ve Mert Çetin." ifadelerine yer verildi.