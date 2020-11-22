Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan teknik analiz... Trabzonspor Kulübü Başkanı, “Hocamız Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki 3 yıllık süreç için sözleşme imzaladık. Şimdi hocamızın kariyeri herkesin malumu. Ligimizin Türk futbolunun üst seviyesinde kariyerli, birikimli, tecrübeli ve farklı ufukları, zirveyi hedefleyen ve o her zaman içinde zaten o yarış içinde olmuş bir kişi. Trabzonspor'un hedeflerini en az bizler kadar iyi bilen insan” dedi.

Bu yörenin insanı

“Trabzonspor, zirve takımıdır” diyen ve sonrasında “Zirvede de rüzgarlar her zaman sert eser. Üstelik sabit bir yönden değil, çok değişken olarak eser. Kendisi camiamızı yakından tanıyan ve bu coğrafyanın insanı. Sizin de bildiğiniz gibi Karadenizli, Rizeli hocamız. Gelmiş olduğumuz durum ve konum itibarıyla Trabzonspor için Trabzonsporumuz için en doğru isim olduğuna inanıyorum. Aklımızdaki hoca yapısına çok uyuyor” ifadesini kullandı.