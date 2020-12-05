Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde sezon başındaki kötü gidiş yerini rekor hesaplarına bıraktı. Abdullah Avcı ile havası değişen Trabzonspor, ligde pazartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak. Erzurum ve A.Gücü maçlarını 1-0’lık skorlarla kayıpsız geçen Karadeniz temsilcisi, eğer Sivas’a karşı da gol yemezse bir 2017’den sonra ilk defa üst üste üç maçta kalesini kapatmış olacak. Ayrıca bir diğer ilk de kulüp tarihinde göreve yeni başlayan teknik adamın ilk üç maçında gol yememesi olacak.

Avcı’nın mutluluğu

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ilk iki maçta alınan galibiyetin yanı sıra takımın genel performansı anlamında da mutluluğu var. Başarılı antrenör, basın mensuplarıyla sohbetinde “İlk geldiğimizden bugüne kadar çok iyi mesafe katettik. Takımı ayağa kaldırıyoruz. Daha iyi gözüküyoruz, daha da iyi olacak. Bazı oyuncuların performansının yükseldiğini görüyorum, bu da çok hoşuma gidiyor. Önümüzdeki maçlarda bizim ışığımız daha belirgin yanacak” diyor.