Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet serisi Akdeniz'de sona erdi. Lider Alanyaspor maça ön alanda baskı yapan taraf olarak başladı ve rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu. Hücuma çıkmakta zorlanan siyah-beyazlılarda pas hatalarının fazlalığı da dikkat çekti. Alanyaspor orta alanının dinamizmi karşısında Josef ve Dorukhan karşılık vermekte ve tempoyu yönetmekte başarısız oldu.

Ghezzal fırsat tepti

Penaltıya ve takımının geriye düşmesine sebep olan Rachid Ghezzal, 34'te karşı karşıya pozisyonu gole çeviremeyerek hatasını telafi etme şansını kaçırdı. Sergen Yalçın sarı kartlı Rosier'i çıkarıp Mensah'ı alınca sağ beke Dorukhan geçti. İkinci yarıda çok daha baskılı ve tempolu bir Beşiktaş vardı sahada.

Atiba'ya kilit

Siyah-beyazlılar ikinci yarıdaki yoğun baskısına rağmen kalabalık Alanyaspor savunmasında boşluk bulmakta zorlandı. Ev sahibi ekibin, Atiba'ya ekstra önlem alması da Beşiktaş'ın üretkenliğine engel oldu. Bakasetas'la farkı ikiye çıkaran Alanyaspor, Babacar'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Beşiktaş'a 90'da gelen penaltı golü yetmedi ve kritik maçta zafer Alanyaspor'un oldu.

Son virajı alamadı

Moraller bozuldu

Beşiktaş, çok kritik bir dörtlü maç periyoduna girmişti. Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçları öncesi siyah-beyazlı camiada tedirginlik vardı. Fakat 3-2'lik Başakşehir ve 4-3'lük F.Bahçe galibiyetleri camiada havayı bir anda değiştirmişti, arkasından gelen 3-0'lık Kasımpaşa galibiyeti moralleri tavana vurdurmuştu.

Ağır yaralı

Fakat bu zorlu periyod lider Alanyaspor karşısında son buldu. Beşiktaş'ın üç maçlık galibiyet serisi acı şekilde sonlanırken zirve yolunda ağır bir yara alındı. Maçın ardından siyah-beyazlı futbolcular büyük üzüntü yaşarken, bir ara unutulmuş olan defansif hatalar dün yeniden ön plandaydı ve takımın canını bir kere daha yaktı.

Penaltı kararı düşündürücü

Kazanmaktan uzaktık

Beşiktaş'ın genç stoperi Montero, "İlk yarıya iyi başlamadık. Kazanmaktan uzaktık, onların oyunu kazanmaya daha yakındı" derken, "İkinci topları onlar kazandı, bu tip maçlarda ikinci topları kazanmak çok önemlidir. Hakemin penaltı kararını kabul etmemiz lazım ama biraz düşünmemiz gereken bir karar, yoruma açık bir karar" açıklaması yaptı.

BEŞİKTAŞ'A SİFTAH YAPTI

Büyüksever Bakasetas

Alanyasporlu Tasos Bakasetas, Trabzonspor ve Galatasaray'dan sonra bir başka büyük Beşiktaş'a da gol atmayı başardı. Geçen sezon da, Galatasaray ve Trabzonspor'a birer gol atıp, Fenerbahçe'ye karşı iki asist yapan Yunan oyuncu, dün Beşiktaş'a karşı siftah yapmış oldu. Bakasetas ligde şimdiden dört gol, iki asistlik performans sergiledi.

EMNİYETTEN VIDEO

Şehitler unutulmadı

∂ Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde duygulu anlar yaşandı. Skorboardda İstanbul Emniyeti'nin hazırladığı video izletilerek dört yıl önce Vodafone Park'ta yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polisler ve hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

ERZURUM MAÇINDA YOK

Valentin Rosier cezalı

∂ Son haftalarda takımın en formda isimleri arasında yer alan Valentin Rosier cezalı duruma düştü. Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, dün de aynı durumu yaşadığı için gelecek hafta Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

BİR İLKİ YAŞADI

Aboubakar tesellisi

∂ Dün üzülen Beşiktaş, Aboubakar'ın performansıyla teselli buldu. Yıldız futbolcu siyah-beyazlı formayla çıktığı son dört lig maçında da gol attı (toplam 5 gol). Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk defa dört maçlık bir gol serisi yakaladı.