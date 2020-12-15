Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Endri Çekici’nin ceza sahasına gönderdiği topa kafayla yükselen Lobjanidze’nin vuruşu farkla auta çıktı.

8. dakikada Lobjanidze’nin orta sahadan yaptığı driblingin ardından çektiği şut kaleci Mohamedi’de kaldı.

22. dakikada sağ kanattan organize bir şekilde rakip kaleye gelen Hatayspor’da topla buluşan Rayane’nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Ankaragücü’nün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekici doğrudan kaleyi düşündü. Bu şutu Hatayspor kalecisi güçlükle çıkarabildi.

31. dakikada Ankaragücü’nün top kaybı sonucunda topu önünde bulan Selim Ilgaz kaleye sert bir şut çekti fakat file bekçisi gole izin vermedi.

41. dakikada Burak Can Çamoğlu’nun açtığı derinlemesine ortada ceza sahası içinde kafayla yükselen Diouf Ankaragücü defansını geçemedi.

42. dakikada kazanılan köşe vuruşu sonrasındaki karambolde topu önünde bulan Sackey sert bir şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti.

45+2’de Atila Turan köşe vuruşundan kaleye bombeli bir şekilde şut çekti. Bu şutu kaleci Mohamedi güçlükçe çelebildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gökhan Karadeniz’in Ender Aygören’e yaptığı faul sonucunda hakem Hüseyin Göçek VAR’a gitti. VAR sonucunda Gökhan Karadeniz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

58. dakikada Emre Güral'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze’nin şutunda kaleci Mohamedi meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Lobjanidze’nin kafa vuruşu üstten oyun alanın dışına çıktı.

64. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde bindiren Lobjanidze altı pastaki takım arkadaşı Emre Güral’a pas çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu topa dokunamadı.

69. dakikada ceza sahasına gelen ortada Sarlija’nın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

89. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil kaleci Mohamedi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0