Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Beşiktaş, mücadelenin 61. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Ghezzal oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 25'e yükseldi. Maç eksiği bulunan siyah-beyazlıların lider Alanyaspor ile puan farkı 2'ye düştü. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Beşiktaş bu kez ceza alanın hemen dışından Ghezzal ile pozisyon buldu ancak Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.

6' Ankaragücü Emre Güral ile geldi. Beşiktaş savunmasının pas hatasında Emre Güral ceza sahasının dışından şutunu direkt kaleye gönderdi ancak top auta çıktı

10' Ankaragücü'nde savunma arkasına atılan uzun topta Lobzhanidze kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak top ayağından aştı ve auta çıktı

18' Tiago Pinto'nun soldan pasında Emre Güral topla buluştu. Onun ceza sahasının içinden şutunda top üstten auta çıktı

23' Ghezzal'ın ortasında topla buluşan Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak öncesinde faul düdüğü çaldı.

37' Beşiktaş kısa paslarla geldi. Welinton'ın sağdan yaptığı ortada Larin topla buluştu ancak savunma ayak koydu.

53' Beşiktaş'ta Welinton'ın sağdan ortasına Mensah kafa vuruşuyla çıktı. Ancak Mensah'ın vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı

61' Beşiktaş sağ kanattan Ghezzal ile frikik kullandı. Ghezzal'ın ortasına kafayla yükselen Vida topu ağlarla buluşturdu.

77' Beşiktaş ceza sahasının solundan N'koudou ile içeri girmek istedi ancak Ankaragücü savunması izin vermedi, top N'kouduo'dan auta çıktı.

88' Beşiktaş N'Koudou ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. N'Koudou'nun ortasına Josef de Souza kafa vurdu ancak top auta çıktı.

BEŞİKTAŞ İLK 11: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

ANKARAGÜCÜ İLK 11: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven