Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'den yükselenlerle birlikte Süper Lig'deki takım sayısı 21'e yükseldi. Bu da çok daha fazla maç ve daha fazla heyecan anlamına geliyor. Ligin 15 haftası geride kalırken, 2021'de fiksütr daha da sıkışacak. Takımlar haftada iki maç yapacağı için futbola doyacağımız bir sezon yaşayacağız. Süper Lig'de sezon ilk defa 21 ekiple oynanıyor. Geride kalan 62 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, biri de 22 takımla oynanmıştı. Geçtiğimiz sezonların aksine üç yerine dört takım sezon sonunda Süper Lig'e veda edecek ve 2021-22 sezonundan itibaren Süper Lig, 20 takımla oynanacak.