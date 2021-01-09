Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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30'GOOLL!! Galatasaray Younes Belhanda'nın attğı gol ile Gençlerbirliği karşısında skoru 2-0'a getiriyor.
1'GOOLL!! Galatasaray Mbaye Diagne'nin attığı golle Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan Emre Taşdemir'in pasında topla buluşan Mbaye Diagne ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden plase vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderiyor.