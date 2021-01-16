Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Mart ayında Türkiye’de oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu. Buna göre Ay-yıldızlı ekip 24 Mart 2021 tarihinde, İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Hollanda ile karşılaşacakken, Letonya müsabakası ise 30 Mart 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.