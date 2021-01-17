İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı. Milan'dan yapılan açıklamada Çalhanoğlu ve Theo Hernandez'in testlerinin pozitif çıktığı belirtilirken, oyuncuların izolasyon sürecine alındığı bildirildi.