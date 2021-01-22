Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taburcu edilen Ferdi'nin 1 hafta sonra idmanlara başlayacağı belirtildi. Açıklamada, Ferdi'nin ameliyat edildiği Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR çektiren Tisserand'ın da takım arkadaşını ziyaret ettiği bildirildi.