Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Takımlarının düzenini oturtan iki teknik adamın halef-selef kapışması nefes kesti. Her iki takım da maça şanssız sakatlıklarla başladı. Siyah beyazlılar oyunu rakip yarı alana erkenden yıkıp baskıyla gol bulmayı amaçlarken, bordo mavililer ise savunmada boş alan bırakmayıp Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme üçlüsünün hızlı hücumlarıyla sürpriz peşindeydi.

Kontra faktörü

Temponun hiç dinmediği ilk yarıda Trabzonspor ani hücumlarla gole daha yakındı ama yine de geriye düştü. Eşitlik sayısını bulmak için yüklenmek zorunda olan Avcı'nın ekibi set hücumda, kontrada olduğu kadar başarılı değildi. Beraberlik golü de yine bir kontratakla geldi. Oğulcan'ın beş kritik kurtarışı da ilk yarının daha farklı bir skorla tamamlanmasını engelledi.

Sürpriz gol

İki takımın da orta sahayı yürüyerek geçmesi dikkat çekti. Nwakaeme'nin şapkadan çıkardığı topla geriye düşen Beşiktaş, 77'de 10 kişi kaldı. Uğurcan inanılmaz kurtarışlara devam ederek siyah beyazlılara saç baş yoldurdu. Takımıyla İstanbul'dan üç puanla ayrılan Abdullah Avcı, eski takımını da liderlikten indirmiş oldu.

Avcı parayla tartılmaz

Puan durumuna bakmam

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Trabzonspor çalıştırıcısı Abdullah Avcı, "Sekiz günde üç maç. Kupa finalinde ligin en yetenekli takımı Başakşehir'e, ligde de en iyi hücumcu takım Beşiktaş'a karşı kazanmak önemliydi" derken, "Puan durumuna hiç bakmadım. Ligin tepesindeki takımlarla kaç puan fark var, hiç bilmiyorum. Az önce soyunma odasında öğrendim, 12 puanmış, 9 puana düşmüş. Beşiktaş'tan ayrılışımın 367. günü. Bugüne kısmet oldu" dedi.

Başkan'a teşekkür

Öte yandan Beşiktaş ile tazminat davası süren Abdullah Avcı, "Ben mesleki anlamda Başakşehir, Millî Takım, Beşiktaş'ta bulundum. Hiç para konuşmadım. Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz, ben öyle davranırım" sözlerini kullanırken, "Transferde bir iki oyuncuyla ilgili son dakika çalışmaları var. Nokta işler yaptık şu ana kadar. Başkan'a ve yönetime çok teşekkürler. Berat, Bakasetas, Yunus... Çok daha iyi takım olacağız" açıklaması yaptı.

Parmak yürek burktu

Trabzonspor, maça şansız bir şekilde başladı. Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak sakatlandı. Maçın henüz 27. saniyesinde yerde kalan futbolcu, daha sonra sahayı terk etti. Abdulkadir maçtan çıkışında gözyaşlarını tutamazken onu ilk teselli eden Beşiktaşlı Rosier oldu.