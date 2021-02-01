Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 22. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta, sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.