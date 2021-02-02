Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 23. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezliğini sürdürdü. Aslan üst üste 4. galibiyetini elde etti ve bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakaladı. Ligde de 14. galibiyetini aldı.

Galatasaray son olarak Beşiktaş’a mağlup oldu, ondan sonra ise sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir’i yendi.



Henry Onyekuru’dan 2 maçta 3. gol

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Herny Onyekuru, Başakşehir maçında rakip fileleri 1 kez havalandırırken, ikinci karşılaşmasında 3. golüne ulaştı.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Henry Onyekuru bu müsabakayı da boş geçmedi. 23 yaşındaki futbolcu, 45. dakikada Ryan Donk’un ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Onyekuru, Galatasaray ile 2. maçında 3. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Mücadele 11’de başlayan Henry Onyekuru, 90+2. dakika yerini Ömer Bayram’a bıraktı.



Mostafa Mohamed gol ile başladı

Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Başakşehir maçında ilk kez oynadı ve rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray’ın devre arası transferlerinden Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, Medipol Başakşehir ile oynanan mücadeleye yedeklerde başladı. 23. yaşındaki futbolcu, 46. dakikada Etebo’nun yerine dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Müsabakanın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mohamed meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve ilk maçında gol sevinci yaşadı.



Ryan Donk ikinci golünü attı



Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’de ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, takımının ikinci golünü kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Donk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde Denizlispor maçında da 1 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11’de başlayan Hollandalı futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mustafa Muhammed’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

57. dakikada Mahmut’un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldbrandsen’in ceza sahası içine sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

64. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı kornerde kale önünde Donk’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

74. dakikada Linnes’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Belhanda topla buluştu. Sağ çaprazdan Belhanda’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

90+2. dakikada ceza sahası içinde Emin Sarıkaya’nın Onyekuru’ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

90+3. dakikada Mustafa Muhammed’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Stat: T.T

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Olguncan xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Marcao xx, Donk xx, Sarrachi xx, Etebo xx (Mustafa Muhammed dk. 46 xxx), Taylan xx, Emre Kılınç xx (Halil dk. 90+1 ?), Onyekuru xxx (Ömer dk. 90+2 ?), Arda xx (Belhanda dk. 46 x), Babel xx (Kerem dk. 84 ?)

Yedekler: Okan, Emre Akbaba, Luyindama, Ozornwafor, Bartuğ

Teknik Direktör: Fatih Terim

Medipol Başakşehir: Mert x, Ömer Ali xx (Emin dk. 85 ?), Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Azubuike xx(Ndayishimiye dk. 88 ?), Mahmut xx (Tolga dk. 69 x), Deniz xx, Crivelli xx, Guiliano xx (Ba dk. 68 x), Guldbrandsen xx (Fernandes dk. 69 x)

Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Onyekuru (dk. 45), Donk (dk. 64), Mustafa Muhammed (dk. 90+3 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray) Crivelli, Deniz (Medipol Başakşehir)