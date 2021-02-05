Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta sadece bir kez yenilen Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'u yeni transferi Bakasetas'ın 61'inci dakikada gelen golüyle 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Berat ve Bakasetas'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Yunus Mallı da son bölümde oyuna girdi.

İlk yarıda 13 şut

Trabzonspor yoğun bir baskıyla başladığı maçta ilk 45 dakikada rakip kaleye 13 şut çekerken, bu baskıya rağmen gol gelmedi. 61'de Bakasetas'ın pasıyla başlayan merkezden atakta rakip ceza sahasına beş oyuncuyla giren Trabzonspor'da bir anda topu önünde bulan Yunan oyuncu düzgün bir vuruş çıkardı ve Trabzonspor formasıyla ilk golünü atarak takımını öne geçirdi: 1-0.

Denizli etkisizdi

Sezon başından beri attığı 21 golle ligin en az gol atan takımlarından biri olan Denizlispor, yenik duruma düşmesinin ardından da hücumda etkili olmakta zorlandı. 1-0 geriye düştükten sonra sadece bir şut atabilen Hakan Kutlu'nun takımı skoru değiştirecek golü bulamayınca Trabzonspor sahasında oynadığı mücadeleyi 1-0 kazandı ve ligdeki puanını 39'a yükseltti.

YAVAŞ YAVAŞ GELİYORUZ

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, "Denizlispor maçı çok zordu, çünkü 8. günde, 3. maçımızdı" derken, "Bu arma her zaman zirveye oynuyor. Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık. Zirve için bir şey söylemeyeyim ama yavaş yavaş geliyoruz Allah'ın izniyle" sözlerini kullandı.