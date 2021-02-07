Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Lider başladığı ikinci yarıda üst üste iki maçta da galip gelemeyen ve beş puanla birlikte liderliği de bırakan Beşiktaş'ta gözler bu akşam oynanacak Konyaspor maçına çevrildi. Siyah beyazlılarda herkes üç puana kilitlenmiş durumda. Hedef hem çıkışa geçmek hem de ligin ilk yarısındaki 4-1'lik yenilginin rövanşını almak. Teknik direktör Sergen Yalçın da dünkü antrenman öncesi yaptığı konuşmayla oyuncularının motivasyonunu artırdı.

En iyisi biziz

Son iki haftadaki puan kayıplarının şanssızlık olduğunu ve ligin hâlâ en iyi futbolunu oynayan takımı olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Son iki maçtaki kadar şanssızlık 40 yılda bir olur. Çıkıp yine kendi oyunumuzu gösterip kazanacağız" dedi. Konyaspor maçında sadece galibiyet istemediğini de söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Üç puan yetmez, sizden bol gol ve güzel oyun bekliyorum. Taraftarımız da bunu bekliyor" dedi.

Tosun Paşa kupaya

Siyah beyazlıların yeni transferi Cenk Tosun bu akşamki karşılaşmanın kadrosunda olmayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, karantinası bugün sona eren ve takımla birlikte çalışma yapmayan yıldız oyuncuyu kupa maçında kadroya alacağı öğrenildi.

Sarı alarm

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, bu akşamki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu Konyaspor karşısında da sarı kart gördüğü takdirde 25. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.