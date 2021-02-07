Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra Süper Lig'de flaş bir çıkışa imza atarak zirveye adım adım giden Trabzonspor'a, 24. haftada Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesiyle zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatı doğdu. Bordo-mavili takım deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılması durumunda puanını 42 yapacak ve lider ile arasındaki puan farkını 6'ya indirerek şampiyonluk yarışında kendini iyice hissettirecek.

Galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor

Abdullah Avcı'nın gelişiyle Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, söz konusu süreçte 33 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı. Her hafta zirveye adım adım yaklaşan bordo-mavililer, camiada moralleri yükseltirken, zirve ile aynı puan aralığına sahip olma fırsatı yakaladı. Ligde Antalyaspor beraberliği sonrası üst üste oynadığı Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını kazanarak, 4 maçta 12 puan elde eden Trabzonspor ligde zirve ile puan farkını bir maç eksikle 9'a indirdi. Bordo-mavililer deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında galibiyet serisini 5 maça çıkartarak 48 puanlı Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmeyi planlıyor.

Nwakaeme Yeni Malatyaspor'u boş geçmiyor

Trabzonspor'da bu sezon 5 gole imza atan Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u boş geçmiyor. Bordo-mavililerin ileri uçtaki en önemli silahlarından biri olan Nijeryalı oyuncu Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği 5 maçın 3'ünde, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.