Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafiledeki teknik direktör Abdullah Avcı'ya bazı taraftarlar çiçek verdi. Takım otobüsüne binen bordo-mavili kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti. Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.