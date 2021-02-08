Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra flaş bir çıkışa imza atan ve yukarılara doğru hızla tırmanan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle zirveyle aradaki farkı 6'ya düşürme fırsatını yakalayan bordo mavililer haftayı kârlı kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Deplasmanda fırtına

Trabzonspor, Süper Lig'de 105 gündür maç kaybetmiyor. Son 8 deplasman mücadelesinde 5 galibiyet çıkaran bordo mavililer, 3 defa berabere kaldı. Karadeniz ekibi bu sezonki dış saha mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında almıştı. Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 20 puan toplamayı başardı.