Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında kupada yoluna devam eden tek takım olan Beşiktaş'ta bu durumun mutluluğu tam anlamıyla yaşanamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın medya yoluyla birbirlerine mesaj göndermesi ortamı gerdi. Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hocamız ne zaman isterse sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil" demişti.

Hoca rahatsız

Yalçın ise Başkan'ın bu sözlerinden rahatsız olduğunu açıkça dile getirdi. Türkiye'de sözleşmelerin böyle uzatılmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı. Takımda işler iyi giderken yaşanan bu gerilim siyah beyazlı camiayı endişelendirdi. Başkan ve Hoca arasındaki sürtüşmenin takımın şampiyonluk konsantrasyonunu etkilemesinden çekiniliyor.

Aranızda konuşun!

∂ Siyah beyazlı taraftarlar sözleşme konusunun krize dönüşmesine isyan etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'ın medya yoluyla birbirlerine mesaj göndermesine sosyal medyada tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar, "Bu konuları neden aranızda konuşmuyorsunuz. Şampiyonluk yolunda rakiplere koz veriyorsunuz" yorumlarını yazdı.

Üçüncü gerilim

∂ Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasındaki gerilim ilk defa yaşanmıyor. Siyah beyazlıların başkanı sezon başında, "Keşke Şenol Güneş hiç ayrılmasaydı" demiş, Başakşehir maçı öncesi de Mustafa Denizli'nin göreve getirileceği haberleri çıkınca Sergen Yalçın her iki duruma da çok bozulmuştu.