Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil gösterdiği performansla ön plana çıktı. İlk kez ilk 11’de görev alan Özil, müsabakanın 20. dakikasında sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açtığı ortada Szalai’nin verdiği pasta Thiam golü atarken, Özil serbest vuruşlardaki etkisini gösterdi. Maçın ikinci yarısında 70. dakikada kaleyi cepheden gören vuruşta Özil bir kez daha topun başına geçerken, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Mesut Özil, oyun içerisindeki yaptığı hamlelerle teknik heyetten tam not aldı.
Fenerbahçe’de Özil etkisi
13.02.2021 - 21:28 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.
Etiketler : mesut özil,fenerbahçe,süper lig,
767418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/767418.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
23
15
3
5
29
48
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
15
3
5
24
48
03
FENERBAHÇE A.Ş.
23
15
3
5
20
48
04
TRABZONSPOR A.Ş.
23
12
6
5
6
42
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
12
5
6
17
41
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
23
10
8
5
9
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
23
10
7
6
7
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
YENİ MALATYASPOR
23
7
8
8
-1
29
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
12
GÖZTEPE A.Ş.
23
6
8
9
2
26
13
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
6
7
11
-11
25
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22
6
6
10
-1
24
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
23
4
6
13
-19
18
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Rizespor 0 - 2 Erzurumspor
13.02.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Ankaragücü
13.02.2021 16:00
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.02.2021 19:00
Karagümrük - Fenerbahçe
14.02.2021 13:30
Konyaspor - Denizlispor
14.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Alanyaspor
14.02.2021 16:00
Galatasaray - Kasimpaşa
14.02.2021 16:00
Göztepe - Başakşehir
15.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
15.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
20
13
5
2
18
44
02
YILPORT SAMSUNSPOR
21
12
7
2
14
43
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
12
4
5
19
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
06
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
07
ALTAY
20
11
2
7
16
35
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20
10
4
6
11
34
09
BURSASPOR
20
9
3
8
3
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
9
3
9
2
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
7
6
8
-5
27
12
ADANASPOR A.Ş.
20
7
3
10
3
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
20
5
4
11
-6
19
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
20
5
4
11
-12
19
15
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
16
AKHİSARSPOR
21
5
4
12
-14
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
21
0
7
14
-35
4
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Ankaraspor 0 - 3 Altinordu
13.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 3 - 0 Eskişehirspor
13.02.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Istanbulspor
13.02.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 4 Yilport Samsunspor
13.02.2021 19:00
Altay - Ankara Keçiörengücü
14.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Giresunspor
14.02.2021 16:00
Menemen Spor - Aydeniz Et Balikesirspor
14.02.2021 19:00
Adanaspor - Adana Demirspor
15.02.2021 19:00
Bursaspor - Tuzlaspor A.ş.