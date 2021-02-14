Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligde yakaladığı beş maçlık galibiyet serisiyle zirveye oturan Galatasaray, Kasımpaşa’yı da yenerek liderlik koltuğunu korumak istiyor. Derbi zaferi sonrası gelen kupa hezimetini ‘yol kazası’ olarak niteleyen Terim yeni transferlerden Gedson Fernandes’e takım içi liderliğini vermeyi planlıyor. Alanyaspor maçında Gedson’a ikinci yarıda forma veren tecrübeli teknik adam Kasımpaşa maçıyla birlikte oyuncuyu on bire monte edecek.

Alanya ders olsun

Fatih Terim, eksikler sebebiyle genç Kerem Aktürkoğlu’na da on birde görev vermeyi düşünüyor. Tecrübeli teknik adam kritik maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Zorlu mücadelelerden geçip, en sonunda istediğimiz noktaya geldik. Artık işimiz çok daha zor. Lider kalabilmek için artık daha da fazla efor sarf etmeliyiz. Alanyaspor maçı hepinize ders olmalı. Her maçı ciddiyetle oynamalıyız. Hava şartlarına da hazırlıklı olmalıyız” dedi.