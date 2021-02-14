Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortayı Denizlispor savunması uzaklaştırdı. Ardından topla buluşan Diomande’nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlağı alan Cikalleshi'nin vuruşu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

23. dakikada Sekidika’nın sağdan yaptığı ortaya Musa kafayı vurdu, top yandan dışarıya çıktı.

27. dakikada sağdan Milosevic’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Diomande kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Cenk’in ellerinde kaldı.

35. dakikada Murawski’nin pasıyla Ahmed Yasin sağ çaprazdan ceza alanına girerek vuruşunu yaptı fakat çerçeveyi bulamadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Milosevic’in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada boş pozisyondaki Abdülkerim düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hasan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Leismann kafa vuruşunu yaptı ancak sekerek giden top kaleci Eray’da kaldı.

70. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Sekidika ceza sahası önündeki Cikalleshi’ye pasını verdi. Cikalleshi’nin şutunda kaleci Cenk son anda topu ayaklarıyla kurtardı.

76. dakikada Mesanovic’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Sagal’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Shengelia sağdan taşıdığı topla ceza sahasına girerek arka direkte olan Sekidika’ya pasını çıkardı. Sekidika müsait pozisyonda fileleri havalandırmayı başardı. 2-0

87. dakikada Rodallega ceza sahasının hemen önünden şutunu çekti ancak kaleci Eray uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.