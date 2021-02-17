Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yazın başlayıp ara dönemde hız kesmeden devam eden transfer fırtınası dinecek gibi görünmüyor. Fenerbahçe devre arasında gerçekleştiremediği Ndao transferi için Karagümrük’le ilişkileri sıcak tutuyor. Fenerbahçe’nin devre arasında oyuncu artı para teklifini geri çeviren Hurma, 5 milyon avro isteyince transfer rafa kalkmıştı. Ancak Senegalliden vazgeçmiş değil. Başkanlar seviyesinde gerçekleşen görüşmelerde Süleyman Hurma’nın Ali Koç’un talebine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fatih de gelecek

Karagümrük en skorer ismi olan 24 yaşındaki Ndao, 23 maçta 7 gol, 5 asistlik katkısıyla piyasasını artırırken Fenerbahçe, işi sağlama almak için elini çabuk tutuyor. Her iki kanatta görev yapabilen Senegalli ile uzun süreli anlaşma planlanıyor. Bu arada yine devre arasında gerçekleşmeyen Fatih Kuruçuk’un transferinin de sezon sonunda bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan sarı lacivertli takımın kupadaki Başakşehir maçında kırmızı kart gören Lemos'a PFDK'dan iki maç men cezası geldi.

Sosa pası unuttu

Futbol aklı olması umuduyla transfer edilen Jose Sosa kötü performansıyla konuşulmaya devam ediyor. Son iki maça ilk on birde çıkan tangocu, pas hatalarıyla dikkat çekiyor. Erol Bulut’un mecburen oynattığı Sosa’yı Gustavo gelir gelmez kızağa çekmesi bekleniyor.

KENDİNE İNAN

Samatta’dan telkin

∂ Gole hasret Samatta sosyal medyadan kendine telkinde bulundu! Tanzanyalı golcü, “İstediğin şey için çok çalışmalısın çünkü o sana kavga etmeden gelmeyecek. Güçlü ve cesur olmalısın ve aklına koyduğun her şeyi yapabileceğini bilmelisin” mesajı paylaştı.

EN İYİSİ BULUT

Seleflerini solladı

∂ Fenerbahçe’nin oynadığı futbol sebebiyle yoğun eleştiri altında olan Erol Bulut topladığı 51 puanla seleflerini geride bıraktı. Genç teknik adam, son beş sezonun en çok puan toplayan hocası olurken şampiyonluk yaşayan Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ı solladı.