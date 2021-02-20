Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaptan Arda Turan, maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu belirterek, "Elimizden geldiği şekilde mücadele ederek liderliğimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz. En iyi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Takımda çok iyi bir arkadaşlık olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Sezon sonuna kadar bu böyle gidecek inşallah. Mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Gedson Fernandes ise Galatasaray'a gelmekle isabetli bir karar verdiğini kaydetti. Doğru bir seçim yaptığına inandığını aktaran Fernandes, "Burada çok mutluyum. Adaptasyon sürecimi en kısa sürede atlatıp o şekilde devam etmek istiyorum. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Alanyaspor karşısında maça çıktığımız zaman tam motive olmuş ve galibiyet isteyen bir Galatasaray'ı herkes görecek. Umarım galibiyeti alırız" değerlendirmesinde bulundu.