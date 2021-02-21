Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanından istediğini 1-0’lık skorla alarak zirvedeki yerini korudu. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle beraber üst üste yedinci maçını da kazanmış oldu. Aslan liderlik yarışında olduğu Fenerbahçe’den bir gün önce ve Beşiktaş’ın BAY geçtiği haftayı kayıpsız geçerek rakiplerinin üzerindeki baskıyı arttırmış oldu. Ayrıca maç trafiğindeki zorlu Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanya’nın olduğu virajı geçti.

Direkler izin vermedi

Maçın kalitesi skora yansımadı. Tabelada 1-0 gözüktü ama 90 dakika boyunca inanılmaz bir mücadele vardı. İki teknik adam da ince ince planlar yapmıştı ve hamleleri bitiş düdüğüne kadar sürdü. Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar belki de bu sezon ilk defa oyun planlarının dışına çıkıp topu rakibe verdiler, hızlı ataklarla fırsat kovaladılar. Ev sahibi ise kanatları daha çok kullanırken, her iki tarafın da birer topu direkten döndü.

Kadro derinliği

Ara transferde beş takviye yapan Galatasaray, kadrosunun genişlemesinin faydalarını görmeye başladı. Belhanda, Taylan dün yedekler arasında yer alırken, sakatlıktan yeni çıkıp tribünden maçı takip eden Feghouli ve Falcao gibi yıldızlar daha önce olsa en azından kadroda olurlardı. Bu sayede Terim rekabet sağlayıp, performansı en iyi olan isimleri sahaya süren, bir yandan da dün olduğu gibi rakibe göre taktik değiştirme lüksünü yakaladı.

Aile ruhuyla oynuyoruz

Şampiyonluk havası

∂ G.Saray müthiş çıkışını Alanya'da zorlanarak da olsa sürdürürken, maçın ardından konuşan sarı kırmızılı oyunculardan Etebo başarının sırrını açıkladı. "Bireysel performanslardan ziyade takım performansına odaklanmak lazım" diyen Nijeryalı oyuncu, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorsak bunun sebebi aile ruhuyla oynamamızdır" sözlerini kullandı.

Onyekuru: Savaştık

∂ Henry Onyekuru, "Kendi oyunuma baktığımda iyi görüyorum. Takımın mücadelesi de çok iyiydi. Alanya zor bir deplasman ama buraya 3 puan için gelmiştik. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşan bir Galatasaray vardı" derken yeni transfer sol bek Yedlin de, "Hep beraber son dakikaya kadar koştuk. Çok önemli bir üç puan" şeklinde konuştu.

Kaptan dümende

Sakatlığı döneminde mumla aranan G.Saray file bekçisi Fernando Muslera dün de takımını ayakta tuttu, üç puanda büyük pay sahibi oldu. Üç net golü çıkaran Uruguaylı kaleci geri döndükten sonra G.Saray ligde oynadığı 7 maçta kalesinde 3 gol gördü, 16 gol attı.

ALBAYRAK:

Uçakta prim vereceğiz

∂ G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini kutluyorum. Zaten otelde Hoca'yı neşeli görünce içimde en ufak bir şüphe olmuyor. Hakem baskı altındaydı. Kırmızı verilmedi, penaltımız verilmedi ama kazandık. Ben oyuncuların alnından öpüyorum. Onlara uçakta prim vereceğiz" sözlerini kullandı.

GOLLERİ İLK YARIDA

Erkenci Emre Kılınç

∂ G.Saray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç dün takımını öne geçiren golü kaydederken bu sezon sarı kırmızılı forma altında dört gole yükseldi. Başarılı futbolcu attığı gollerin hepsini maçların ilk yarısında bulmasıyla dikkat çekti. Emre golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

EFECAN'DAN MUSLERA’YA ÖVGÜ

Ahtapot gibiydi

∂ Alanyaspor'da Efecan Karaca, "İkinci yarıdaki performansımız çok iyiydi. Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı 2. yarıda yüzde 80'e 20 topa sahip olmuşuz. Futbol adına her şeyi yaptık ama Muslera'yı geçemedik. Gerçekten ahtapot gibiydi, tebrik ederim" dedi.