Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) liderliğinde düzenlenecek Rally Bodrum, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak.

2021 TOSFED Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi saat 18.30'da açılış kokteyli ve start seremonisiyle başlayacak.

Servis alanı ve ralli merkezi olarak TED Bodrum Koleji'nin kullanılacağı organizasyon, 11 Nisan Pazar günü Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek Rally Bodrum hakkında görüşen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, kendisine otomobil sporlarına katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Bodrum gibi önemli bir bölgede bu tür organizasyonların yapılıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Üçlertoprağı, "Yerel yönetimlerin otomobil sporlarını sahiplenmesi sayesinde sporumuzun farklı bölgelerle tanışması bizim için çok önemli. Rally Bodrum organizasyonun geleneksel hale geleceğine ve başarılı bir sezon açılışına ev sahipliği yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.