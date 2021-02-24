Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Mame Thiam İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Transferine değinen Senegalli yıldız, "Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı çok daha yüksek olduğu için ben burayı tercih ettim ve bu büyük kulübe geldim" sözlerini kullandı.

İşi sıkı tutacağız

"Burada kupa kazanmak benim rüyamdı. Kafamdaki ilk hedef ligde şampiyonluk. Güçlü takımlar var ve onlar da şampiyonluğa oynuyorlar. Ama bizler işimizi daha sıkı tutup, şampiyonluk için en iyisini yapacağız" diyen Thiam, "Erol Bulut benim için gerçekten iyi bir hoca. Burada olmasından dolayı mutluyum" eklemesinde bulundu.

Mesut bir yıldız

Mesut Özil transferinin sorulduğu Senegalli oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse onunla oynamak keyif. Sadece bana değil, takım arkadaşlarıma da yardımcı olan bir oyuncu. İlerlemek adına bize faydalı olacağını düşündüğüm bir yıldız o" derken, "Taraftarımız bilsin ki onları mutlu etmek için her şeyimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.