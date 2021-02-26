Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş geçen haftayı ‘Bay’ geçtikten sonra ligde bu akşam Denizlispor'u misafir edecek. Son iki maçını kazanan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bir sürpriz yaşanmasını istemiyor. Ligde alt sıralarda bulunan rakiplerinin son haftalardaki futboluna dikkat çeken Yalçın, öğrencilerini uyardı. Hoca değişikliğiyle Denizlispor'un daha dirençli bir takım hâline geldiğini söyleyen Sergen Hoca, "Sıralamaya bakarak rakibi hafife alırsak sürpriz yaşarız" ikazında bulundu.

İki eksik var

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir döneme girdiklerini belirten Yalçın, galibiyet serisinin önemini hatırlattı. Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesinde sakatlıkları süren Cenk Tosun ve Montero dışında eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını yeni atlatan Ghezzal ve Rıdvan kadroya dâhil edildi ancak iki oyuncunun da ilk on birde olması beklenmiyor. Ayrıca son maçlarda şans bulmasına rağmen beklentilerin altında kalan Ljajic'in yerine Mensah forma giyecek.

SAVUNMA AÇMA ÇALIŞMASI

Golcülere ekstra mesai

Sergen Yalçın rakiplerin kendilerine katı savunma yapmasından dolayı hücum oyuncularına ekstra mesai yaptırıyor. Tecrübeli teknik adam, kapalı savunmaları açmak için hafta içinde hücum oyuncularıyla çeşitli taktikler üzerinde çalıştı.