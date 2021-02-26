Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Abdullah Avcı ile uzun süredir bileği bükülmeyen bordo mavililer sahasında oynayacağı maçtan zaferle ayrılıp rakibiyle puanını eşitlemek niyetinde. Günlerdir maçın analizi için çalışan teknik direktör Abdullah Avcı sık sık toplantılar düzenleyerek bilgilerini oyuncularıyla paylaşıyor.

Duran topa dikkat

Orta saha üstünlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, “Rakibimizin pas trafiğini kilitleyip topa sahip olan taraf olmalıyız. Bunun için de çok koşup çok mücadele etmeliyiz” dedi. Avcı kanat ortalarına karşı takımını ikaz ederken “Uygulayacağımız baskıyla ileri çıkmalarını engellemeliyiz. Maçın bir başka kilidi de duran toplar. Ceza sahası önünde dikkatli olun” diye konuştu.

100. MAÇI FENER’LE

Ağaoğlu, dalya diyecek

∂ Trabzonspor’da 8 Nisan 2018’de başkanlık görevine seçilen Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın başında Fenerbahçe karşılaşmasıyla ligde 100’üncü maçına ulaşacak. Ağaoğlu 99 maçta 53 galibiyet, 19 mağlubiyet gördü.

Golcüleri hırs bastı

Trabzonspor’da takımın ayakları Djaniny ve Ekuban, son beş haftadır rakip fileleri havalandıramazken yedek kulübesinde bekleyen Afobe de yedi maçtır gol atamıyor. Djaniny ve Ekuban, maçta forma giyip gol hasretini dindirmek istiyor.