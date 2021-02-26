Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray bu sezon sakatlıklardan ve cezalılardan çok çekti. Bazı karşılaşmalarda Fatih Terim, pozisyonu olmamasına rağmen Oğulcan, Babel gibi oyuncularını forvette oynatmak zorunda kaldı. Hatta tecrübeli teknik adam, bir dönem artan sakatlıklar yüzünden 21 kişilik kadro sayısını tutturmak için altyapıdan destek aldı. Artık Terim’in takım kurmak için kara kara düşündüğü günler geride kaldı. Yapılan takviyeler ve iyileşen oyuncularla birlikte tecrübeli teknik adamı en çok zorlayan husus kimi oynatacağı…

Falcao bile hazır

Öyle ki, kayıp adam Radamel Falcao bile oynayabilecek düzeye geldi. Bir diğer sakat isim Feghouli takıma katılırken hastalığı atlatan Halil Dervişoğlu ve cezası biten Oğulcan da forma için sıraya girmiş durumda. Ön liberoda Etebo, Taylan, orta sahada Gedson, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, kanatlarda Onyekuru, Arda, Feghouli, Babel, Kerem gibi birçok seçenek bulunurken Luyindama’nın tekrar form tutmasıyla savunmadaki alternatifler de artmış durumda. Fatih Hoca, oyuncularına “Herkes her maç oynayacakmış gibi hazır olsun” direktifini veriyor.

Belhanda’ya pastalı kutlama

G.Saray’da, Erzurum maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sürdürüldü. İdman öncesinde, 31 yaşına giren Belhanda’nın doğum günü kutlandı. Faslı oyuncu için pasta kesilirken Aslan bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye geçecek.

TAPUSUNU ALACAKLAR

Mustafa harekâtı

∂ G.Saray, ara transferde Zamalek’ten kiraladığı Mustafa Muhammed’in tapusunu alacak. Yirmi üç yaşındaki golcünün performansından çok memnun olan Fatih Terim’in isteği doğrultusunda sezon bitmeden 4 milyon dolar ödenerek bonservisi alınacak.

MALAGA 500 BİN AVRO ÖDEYECEK

Amrabat bonusu

∂ G.Saray’ın 2015 yılında Malaga’ya sattığı Nordin Amrabat için İspanyol kulübü 500 bin avro daha ödeyecek. O dönemde sözleşmede hazırlık maçı oynanması da yer almış fakat Malaga bunu yerine getirmemişti. CAS davada G.Saray lehine karar verdi.