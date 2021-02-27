Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve seriyi devam ettirmek isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe’ye hazır. Hasta ve cezalı isimlerin takıma dönmesinden mutlu olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, takım oyunu konusunda hafta içinde çalışmalarının yanı sıra hücumcularla da özel görüştü. Avcı, Bakasetas, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme ile bire bir zirve gerçekleştirip hem moral verdi hem de beklentilerini dile getirdi.

Rövanş hesabı

Cezası biten Nwakaeme’yi kilidi açacak isim olarak gören Abdullah Hoca, Djaniny ve Ekuban’ın da defansın arkasına sarkarak sonuca gitmesini istiyor. Bakasetas ise ekstra güç olarak değerlendiriliyor. Şampiyonluk hedefini dillendirmeyen ve puan tablosuna bakmadığını belirten Abdullah Hoca, bu maçı bir anlamda “final” olarak değerlendiriyor. Ayrıca F.Bahçe’den de ilk yarıdaki maçın (3-1) rövanşı alınmak isteniyor.

MAÇIN ÖZEL YANI

Eski dostlar rakip oluyor

∂ Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde eski dostlar ve bazı oyuncular eski takımlarına karşı mücadele verecek. Abdullah Avcı, eski yardımcısı Erol Bulut’a karşı galibiyet arayacak. Erol Bulut ise yakından tanıdığı eski öğrencisi Bakasetas’a rakip olacak. Sosa ve Novak da geçen sezon formalarını giydiği bordo mavililere karşı olacaklar.

Testler negatif

Trabzonspor’da bütün testler negatife döndü. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.