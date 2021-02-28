Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim dünkü Erzurum galibiyeti sonrası üst üste gelen 8. üç puandan gayet memnundu. "Maalesef goller biraz geç geldi. Çok üretken olamadık açıkçası. 1-2 pozisyonumuz vardı. Rakibin bir pozisyonu vardı. Başka da tehlikeli oldukları an yoktu" diyen Fatih Hoca, "Bizim oyun anlayışımızda en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları. Geçişi savunmak zordur. Çok adamla rakip sahada oynamak istiyoruz. Kontratakları yiyoruz. Bu riski alacağız. Buna rağmen güzel bir mücadele oldu" sözlerini kullandı.

Doğru seçim yaptık

Terim, "Yeni transferlerimizden memnunuz. Her gün daha çok alışacaklar. Ocak ayında gelip çok kısa sürede verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan!" vurgusu yaparken, "Onun için mutluyum da ayrıca. Doğru seçim, doğru insanlar, %100! Bundan dolayı da açıkçası hem ekibimizi, hem kulübümüzü kutluyorum" dedi. Hoca, "Feghouli'yi oyuna sokamadım, 15-20 dakika olabilirdi. Biraz da riskti. Tekrardan aynı yerden bir şey olmasın diye. Falcao'yu gördük. Yavaş yavaş hazırlandı. Katkı sağlayacaktır, Falcao'dur" sözlerini kullandı.

Çok çalışmalıyım

52 günlük aradan sonra dün süre alan Radamel Falcao, "Sahalara geri döndüğüm için mutluyum. Her gün daha çok çalışmaya devam edeceğim" dedi. Tecrübeli futbolcu, son olarak 2 Ocakta oynanan Antalyaspor maçının kadrosunda yer almıştı.

Muslera'dan 3. dalya

Galatasaray camiasının ‘bir kaleciden fazlası’ olarak nitelendirdiği Fernando Muslera, Erzurum karşısında forma giyerek, lig tarihindeki en fazla maçta oynayan yabancı oyuncu unvanını eline geçirdi. Karşılaşma öncesi Uruguaylı eldivene Fatih Terim sarı kırmızılı kulüp adına plaket verdi.

ÇALIŞMA YAPILDI AMA

Zemin yine kötü

∂ Galatasaray, kar sebebiyle Kasımpaşa maçını çok kötü şartlarda oynamış ve Türk Telekom Stadı’nın zemini hasar görmüştü. 4 Şubat’tan bu yana zemini iyileştirme çalışması yapılsa da Erzurum mücadelesinde de yer yer bozukluklar dikkat çekti. Sezon sonu yenileme var.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Telekom saltanatı

∂ Türk Telekom'da bu sezon çıktığı 12 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında (1-2) yaşayan G.Saray, son 10 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

KAPTAN ÇOK MUTLU

Burası evim gibi

∂ G.Saray'ın file bekçisi Fernando Muslera, "Çok çok mutluyum. 10 senedir burada, evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Birçok başarı kazandım, birçok maçlar oynadım, birçok şampiyonluklar ve kupalar kazandım. Umarım da şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya da devam ederim" dedi.