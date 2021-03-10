Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri G.Saray ve Fenerbahçe'nin iki puan önünde lider olan Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Takımda son zamanlarda hiç olmadığı kadar güçlü bir pozitif hava yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetim de sezon sonuna kadar bu havanın korunmasında kararlı. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dalbatan da şampiyonluğa ulaşacaklarından emin. A Spor'a yaptığı açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi ile göreve geldiklerinde şampiyon olacaklarına tamamen inandıklarını söyleyen Daltaban, "Kötü başlayan geçen sezonun yarısında göreve geldiğimizde temelleri atmaya başlamıştık" dedi.

Yalçın faktörü

Beşiktaş'ın yöneticisinden, teknik heyetine ve futbolcusuna kadar takım oyunu sergilediğini söyleyen siyah beyazlı yönetici, "Bu başarının gelmesindeki en önemli faktör Başkan Ahmet Nur Çebi'dir" dedi. Başkan'ın sağladığı itici güçle herkesin işini layığıyla yaptığını belirten Hakan Daltaban, "Hocamızın da etkisi çok büyük. Oyuncularımıza terlerinin son damlasına kadar mücadele edebilme gücünü verdi. Camia olarak tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumdayız. Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız ve sezon sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanacağımıza inancımız tam" sözlerini kullandı.

Ersin’e büyük onur

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transfer istemeyerek kaleyi gençlere emanet etmişti. Sezon başında bu karara tepkiler gelmişti ancak başta Ersin Destanoğlu endişelerin yersiz olduğunu gösterdiği performansla ortaya koydu. Genç kaleci ayrıca Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES), gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında gösterildi. Ersin'den başka Türk oyuncunun bulunmadığı listenin ilk dördü ise şöyle: Bukayo Saka (Arsenal), Mason Greenwood (M. United), Benoit Badiashile (Monaco), Myron Boadu (Alkmaar).

Beşiktaş'ta imza günü!

∂ Beşiktaş Futbol Takımı'nın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, şiddete maruz kalmış kadınlara dikkat çekmek için çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. "Kadına Dokunma" projesi doğrultusunda imzaya sunulan Beşiktaş formasının ilk imzacıları, Başkan Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi olurken, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular da projeye katıldı. Açık artırma usulüyle satışa sunulacak olan forma, sığınma evlerinde yaşayan mağdur olmuş kadınlara bağışlanacak.