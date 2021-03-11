Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu, İstanbul’da dün spor basınının yöneticileriyle bir araya geldi. Spor gündemini değerlendiren Kasapoğlu stat zeminlerine kulüplerin iyi bakması gerektiğini söylerken "Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz. Herkes üzerine düşeni yapacak. Kulüpler gerekirse zeminler için profesyonel yardım alacaklar" dedi.

İmajı bozuyorsunuz

"Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum" diyen Bakan Kasapoğlu, "Futbolun üretkenliğinin konuşulması gerekirken başka konular konuşuluyor. Kişileri değil sistemi konuşmamız lazım. Türk futbolunda hep aynı konuları, hakemleri konuşup duruyoruz. Bunun bir yararı da yok. Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşımalıyız" ifadesini kullandı.