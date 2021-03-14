Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de bugün BB Erzurumspor’a misafir olacak Trabzonspor’da tek hedef üç puan. Muhtemel bir puan kaybını aklından bile geçirmek istemeyen bordo mavililer, şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşımak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve ekibinin düşüncesi de “Kazan ve üsttekilerin puan kaybını bekle” odaklı.

Öncelik netice

Önceliği kendi maçlarına veren ve güzel oyundan ziyade neticeye odaklanan Karadeniz ekibi maça hazır. Deplasmandaki son mağlubiyetini 25 Ekim 2020’de Fenerbahçe’ye karşı alan Trabzonspor, bu serisini de devam ettirmek amacında. Abdullah Avcı’nın deplasman karnesinde ise 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik bulunuyor.