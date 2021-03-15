Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Radamel Falcao’nun Galatasaray günleri o kadar da iyi geçmiyordu... Sarı kırmızılı takıma transferinin ardından ilk döneminde istediği pasları alamaması, gollerinin gecikmesi ve ardından gelen sakatlık, hayal kırıklığına sebep olmuştu. Ve Kolombiyalı golcünün elden çıkarılması da gündeme gelmiş ancak yüksek maliyetinden dolayı ciddi ve somut bir adım atılamamıştı.

Borcumu ödeyeceğim

Inter Miami çok istekli görünse de golcü oyuncu, İstanbul’da mutlu olduğunu ve Galatasaray’a olan borcunu ödemek istediğini açıklamıştı. Arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla psikolojisi de kırılgan hâle gelen gelen golcüye en büyük desteği ve morali ise Fatih Terim verdi. Falcao’nun İspanya’daki doktoruna gitmesine izin veren Terim, geri dönüş konusunda acele etmemesini istedi.

Terim faktörü

Fatih Hoca ayrıca, öğrencisine takımın önemli bir parçası olduğunu belirtip ondan vazgeçmeyeceğini hissettirdi. Ve Mustafa’nın cezalı olduğunda şans verilen Falcao bunu çok iyi kullandı. Kolombiyalı isim son dört maçında üç kritik gole adını yazdırdı ve takımını yarışta tuttu. Son dört haftada 221 dakika süre alan Kolombiyalı, böylece her 74 dakikaya bir gol sığdırdı.

Çift forvete devam

Bu sezon ilk defa 4-1-4-1 sisteminden vazgeçen Fatih Terim, Kayserispor önünde çift forveti tercih etmişti. Falcao ve Mustafa’nın performansından memnun kalan tecrübeli teknik adamın önümüzdeki haftalarda da ikiliyi beraber oynatabileceği öğrenildi. Falcao ve Mustafa da birlikte oynamaktan duydukları mutluluğu sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla gösterdi.

TERİM İZLEMEDE

Gençlere canlı takip

∂ G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün yapılan antrenmanın ardından U19 maçını takip etti. Fatih Hoca’nın yanında eşi Fulya Terim, Müfit Erkasap, Ali Yavaş ve Arda Turan da yer aldı. Genç Aslanlar, Kayserispor’u 3-2 yendi.

DEPLASMANDA 10’DA 10

Fobi sona erdi

∂ Geçtiğimiz son iki yılda dış sahada aldığı kötü sonuçlar sebebiyle ‘deplasman fobisi’ olduğu yazılan G.Saray, bu sezon yakaladığı çizgisiyle bu görüşü çürüttü. Sarı kırmızılılar deplasmandaki son on maçını da kazanmayı başardı.