Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile Türkiye Güreş Federasyonunun geçen haftaki toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreş organizasyonlarının, gerekli girişimlerin ardından bu yıl salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yağlı güreş sezonunun mayıs ayında başlatılması, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ise 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Karar sonrası antrenmanlarına kendi programlarıyla devam etmelerine rağmen uzun süredir rakipleriyle güreş tutamayan pehlivanlar da çayırda kol bağlayacakları günleri heyecanla beklemeye başladı.

Ordulu Recep Kara, Kırkpınar'a katılmayı düşünüyor

"Çayırın efendisi" diye de anılan başpehlivan Ordulu Recep Kara, AA muhabirine güreş sezonunun yeniden başlayacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Salgın öncesindeki gibi heyecanlı ve seyircinin büyük ilgi göstereceği bir sezon geçirmeyi hayal ettiklerini ifade eden Kara, seyircisiz olması durumunda güreşlerin de heyecanını yitirebileceğini kaydetti.

Geçen yıl güreşlere ara verilmesi nedeniyle bu yıl farklı bir heyecan içerisinde olduklarını aktaran Kara, "Pandemi süreci bizi bayağı etkiledi. Gerçekten spor gibisi yokmuş. Eğer şartlar müsaade ederse Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmayı düşünüyorum. Bu yıl kendimi iddialı hissedersem güreşmek istiyorum. Şu anda antrenmanlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Orhan Okulu, memleketinde seyirci moraliyle sezonu açacak

"Geri vitesi olmayan pehlivan" unvanlı başpehlivan Kumlucalı Orhan Okulu da çok heyecanlı olduğunu belirterek, salgın sürecinde sezon hazırlıklarını bırakmadığını kaydetti.

Bu yıl ilk güreşine memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkacağını aktaran Okulu, şunları söyledi:

"13-14 Mayıs'ta kendi memleketimde güreşeceğim. Tabii bir yıl ara verilmesi bizleri biraz üzdü. Pandemi azaldı bu yıl inşallah nasip olursa güreşlerimiz olacak. Bir yıl sahaya çıkmadık. Kendi seyircimin önünde ilk güreşimi yapacağım. Edirne'nin de farklı bir heyecanı var. İnşallah bir sorun olmazsa güreşlere katılacağım."

Fatih Atlı: Yeni yürümeye başlamış gibi heyecanlıyım

"Kuzeyin yıldızı" diye anılan başpehlivan Fatih Atlı ise salgın nedeniyle geçen yıl güreşlerin yapılmaması sonucu güreşmeyi özlediğini dile getirdi.

Bir yıl aranın spor faaliyetleri için çok uzun olduğunu ifade eden Atlı, bu yıl güreşlerin başlamasının çok büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sağlıklı bir yıl geçirmeyi temenni eden Atlı, şöyle konuştu:

"Güreşe açız. Heyecanla güreşlerin başlayacağı tarihi bekliyoruz. Bu yıl güreşlerin yapılması çok önemli. Allah bir kaza bela vermezse güreşlere katılacağız. Bir sezon bütündür, bu işin olimpiyatı Edirne'dir. Edirne öncesinde diğer güreşlerde kendimizi tartacağız, gücümüzü, kapasitemizi göreceğiz. Biz buna güreş tabiri ile pişme deriz. Kendimizi pişirip olimpiyat için Edirne'ye hazırlayacağız. Yeniden er meydanına çıkacağım için yeni yürümeye başlamış gibi heyecanlıyım."