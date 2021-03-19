Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ligde kritik haftalardan birine girilirken, şampiyonluk düğümlerinden biri hafta sonu Vodafone Park'ta çözülebilir. Bir maçı eksik olmasına rağmen 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 58 puanlı Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşma ligin en iyi iç saha takımıyla en iyi deplasman takımını karşı karşıya getirecek. Ligde sahasında oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş ligde sahasında 34 puan toplarken, 34 puanla evinde en fazla puan toplayan takım oldu.

Sergen dokunuşu

∂ Bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 6 mağlubiyet alan ve şampiyonluk yarışına deplasmanda aldığı puanlarla tutunan Fenerbahçe ise 14 deplasman karşılaşmasından 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkararak, 35 puan topladı. Beşiktaş'ın başında dört derbide de mağlubiyet yaşamayan Sergen Yalçın bu karşılaşmalardan üç galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Erol Bulut ise üç derbide bir beraberlik, iki de mağlubiyet alarak galibiyet göremedi. İlk yarıda Kadıköy’de Beşiktaş 4-3 kazanmıştı.

Fener’in kozu

∂ Evinde yaşadığı altı yenilgiyle iç saha maçlarında tarihînin en kötü dönemine imza atan Fenerbahçe’yi yarışta tutan şey ise deplasmanlardaki performansı oldu. Lig sonuncusu Gençlerbirliği’ne de evinde yenilen sarı lacivertli takım yine bir deplasman zaferine ihtiyaç duyuyor. Fenerbahçe Dolmabahçe’den mağlubiyetle ayrılırsa bir maçı eksik olan Beşiktaş ile puan farkı 8’e çıkacak ve sezon başında nisanda şampiyonluk hayal ederken, dördüncü yıldıza mart ayında el sallamaya başlayacak.