Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım'a, Fransa'dan kötü bir haber geldi. Fransa'da liglerinde forma giyen futbolcular, Covid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerdeki millî maçlara katılamayacak. Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, FIFA'nın Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları hatırlatılarak, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Gözler FIFA'da

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'nın konuya el atmasını beklerken, istisna uygulanmaması durumunda, Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile Le Havre'de oynayan Umut Meraş, Türkiye'deki maçlara gelemeyecek. Ay yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart'ta Hollanda'yı, 30 Mart'ta ise Letonya'yı Olimpiyat'ta ağırlayacak.