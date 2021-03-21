Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray yakaladığı sekiz maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun en önemli adayı olarak görülüyordu. Hele de beş haftalık dilimde alt ve orta sıralardaki takımlarla maçlarının olması “fikstür avantajı” diye yorumlanıyordu. Ancak evdeki hesap tabelaya uymadı ve sarı kırmızılılar son dört haftada sadece bir defa galip geldi ve iki mağlubiyet, bir beraberlik alarak tam sekiz puan kaybetti. Bir anlamda okyanusu geçen Aslanlar, derede boğuldu. Son Çaykur Rize karşısındaki kayıp ise en ağır darbe oldu. Çünkü hem üç puan gitti hem kart cezalıları geldi hem de umutlar azaldı.

Doğal rotasyon

Liglere verilecek olan iki haftalık arada yapılan basit hatalar sebebiyle yaşanan puan kayıplarının önüne geçmek için takımda zaten değişiklikler yapmayı düşünen Fatih Terim’i zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü Rize karşısında sarı kart gören Luyindama ile Marcao ve kırmızı kart gören Yedlin, Hatay karşısında forma giyemeyecek. Defans hattının tamamını değiştirmek zorunda olacak tecrübeli teknik adamın elinde stoper olarak sadece Donk ve Ozornwafor kaldı. Terim’in bu bölgeye Etebo’yu da kaydırması bekleniyor. Terim’in son iki maçtaki çift forvet anlayışından da vazgeçeceği belirtiliyor.

Savaşı kazanacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk için umutlu konuştu. Savaşmaya devam edceklerini belirten Cengiz, "Biz bir çatışma kaybettik. Olabilir. Daha da kaybedebiliriz; ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak..İnşallah bu savaşı inanç, güven ve dua ile kazanacağız" dedi.