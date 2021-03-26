Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Beşiktaş beraberliği sonrası, 'gidecek mi, kalacak mı?' soruları havada uçuşan Erol Bulut'un akıbeti belli oldu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile yaptığıtoplantı sonrası genç çalıştırıcının görevine son verdi. Kulüp sitesinden, "Erol Bulut ile yollarımız bugün (dün)itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır" denilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilekleri iletildi.

Sebep Kadıköy!

Erol Hoca özellikle Kadıköy'deki 6 lig maçını kaybetmesiyle birlikte eleştirilerin odak noktasına oturmuştu. Bulut'un yanı sıra teknik heyetten Mehmet Yozgatlı, Michael Kraft, Pantelis Pantelopoulos ve İbrahim Kemal Menderes ile de yollar ayrıldı. Kalan 10 maçta takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirildiği de resmî siteden ilan edildi. Emre Hoca böylece, bir yıl içerisinde hemfutbolcu, hemsportif direktör, hem de teknik direktör olarak tarihe geçti.

RAKİPLERİN GERİSİNDE

Az attı,çok yedi

Bulut yönetiminde 54 gol atan ve 31 gol yiyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tandaha az gol atarken,daha fazla gol yedi. Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayarak gelen Bulut, takımın kupada Başakşehir'e elenmesinin önüne de geçememişti.

1,96 ortalamayla gitti

F.Bahçe'yle 30 maça çıkan Erol Bulut bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 59 puan topladı. Maç başına 1,96 puan ortalaması yakalayan Bulut, Koç dönemindeki bütün teknik adamlardan iyi olsa da şampiyonluk yarışı için yeterli görülmedi.

F.BAHÇE YENİ SEZON İÇİN TEKNİK ARAYIŞTA

En ciddi aday Gallardo

Erol Bulut'la yollarını ayıran, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'yla devam edecek olan F.Bahçe'de bir yandan yeni sezon için teknik adam arayışları da sürüyor. Sarı lacivertlilerin listesinde önemli adaylar var. Emre Belözoğlu yerli hocadan yana görüş belirtse de Ali Koç'un takımın başına kariyerli ve yabancı bir teknik adam getirmekte kararlı olduğu öğrenildi. En ciddi isimlerden biri River Plate ile başarıdan başarıya koşan Marcelo Gallardo.

Önemli isimler

Arjantin TNT Sports kanalı, sarı lacivertlilerin Gallardo'ya teklif yaptığını ve teknik adamın bunu kabul edebileceğini duyurdu. 45 yaşındaki çalıştırıcının en önemli özelliği esnek taktik varyasyonlara sahip olması. 4-4-2 sistemini temel olarak kullanan Gallardo, oynatacağı oyunculara göre farklı dizilişlere yönelebiliyor. F.Bahçe'nin diğer adayları arasında Joachim Löw, Villas-Boas, Lucien Favre, Leonardo Jardim gibi isimler bulunuyor.

MEMNUN DEĞİLLER

Vedat Muriç dönebilir

Samatta ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi eski golcüsü Vedat Muriç'i yeniden gündemine aldı. Lazio yönetiminin Muriç'i satmaya sıcak baktığı öğrenilirken, İtalyan basını da Kosovalının dönüşünün büyük ihtimal olduğunu yazdı.